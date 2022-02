Téměř tři čtvrtiny Turků do 25 let by raději žily v cizině

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Téměř tři čtvrtiny Turků ve věku od 18 do 25 let by raději žily v cizině než ve své vlasti, vyplývá z loňského průzkumu německé Nadace Konrada Adenauera, o němž dnes informoval opoziční server Duvar. Většina z dotazovaných svou touhu emigrovat zdůvodnila ekonomickými důvody. S vládou autoritářského prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana je podle tohoto průzkumu spokojeno pouze šest procent Turků z takzvané generace Z.