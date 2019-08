Izraelský premiér Benjamin Netanjahu slíbil, že teroristé budou potrestáni. "Budeme pokračovat v posilování (židovských) komunit. Rozšíříme naše kořeny hlouběji a udeříme na naše nepřátele," citoval deník The Times of Israel Netanjahua, který je zároveň ministrem obrany. Premiér vyjádřil rovněž hlubokou soustrast rodině a popřál brzké uzdravení zraněným.

An Israeli father & his 2 children were seriously injured when a bomb was detonated while they were at a natural spring together near the community of Dolev this morning.



We are searching for the terrorist responsible for this heinous terror attack. pic.twitter.com/OdpNWxjz5l