Teroristé odpálili plynovod nedaleko Damašku, nastal rozsáhlý výpadek elektřiny

Televize vysílala záběry na plameny zachvacující plynovod mezi městy Dumajr a Adrá, jež se nacházejí zhruba 40 kilometrů severovýchodně od syrské metropole. Podle stanice Al-Ichbáríja se později podařilo oheň uhasit.

BREAKING: Total blackout in #Syria after an explosion on the Arab Gas Pipeline near al-Dumair and Adraa, Damascus countryside. Electricity minister Mohammad Kharboutli said the incident “led to an electricity blackout across Syria”. Power is gradually being restored to provinces. pic.twitter.com/hLmNCgpJgc