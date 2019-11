Arabská demokracie? Politolog promluvil o autoritářství a radikálním islámu

Komplexní strategie pro slabý stát

Výzvou pro arabské demokraty tak zůstává posunout se za pouhé volání po demokracii a místo toho se zaměřit na vytváření realistické cesty k demokratické změně, míní politolog. Vysvětluje, že arabské autoritářství není tradiční despotismus, ale komplexní strategie jak si poradit se slabým státem.

„Arabské státy nebyly silné od počátku: nikdy nedokázaly poskytnout politický rámec, který pěstoval ekonomický rozvoj a sociální spravedlnost; zvládal sociální a politické konflikty; a bránil jejich postavení ve světě,“ píše Fishere. Dodává, že dnes jde o rostoucí mix chudoby, korupce, prázdných institucí, brutálních bezpečnostních aparátů, extrémní sociální polarizace a občanských a regionálních konfliktů.

Tím, jak uvedené výzvy rostou, jsou arabské státy stále slabší, čímž se tyto výzvy dále zvětšují, uvádí politolog. Deklaruje, že k potlačení sociálních a politických konflikty, které nedokážou vyřešit, a umlčení požadavků, které nedokážou vyslyšet, se arabské režimy uchylují k nátlaku.

Slabé politické instituce v zemích, jako je Egypt, podlehly bezpečnostním složkám, které převzaly řešení problémů, od sektářského napětí po pracovní spory, vysvětluje odborník. Doplňuje, že postupně se hlavním zájmem těchto složek stalo přežití režimu, tudíž se uchylují k podrývání právního státu a častějšímu porušování lidských práv, což ale dále oslabuje státní instituce, které nyní drží pohromadě jen systematicky vytvářený strach.

„Arabské autoritářství také spoléhá na organizovaný nepotismus a korupci,“ pokračuje Fishere. Poukazuje, že na základě kmenových, rodinných, sektářských či etnických linií si vládci udržují sítě patronů a činí laskavosti silným spojencům. Arabské státy se navíc staly hlavními chlebodárci a vůdci klíčových společenských skupin ovládají tok peněz shora, kterými si kupují loajalitu dole, uvádí politolog. Připomíná, že libanonské protesty proti tomuto modelu ukazují, že výsledkem je pouze oslabení institucí, pravidel a postupů.

Jelikož laskavosti a úplatky mají zásadní význam, zakořenil v arabských státech mafiánský kapitalismus a arabští vládci ovládají klíčové pozice v ekonomice a regulují tržní síly, aby oslabili jejich nezávislost, nastiňuje expert. Dodává, že namísto vytváření norem a pravidel, které by přežily změnu režimu, fungují arabské trhy jako klientelistický systém a dobrým příkladem schopnosti vládců došlápnout si na kapitál je situace v Saúdské Arábii, kde korunní princ nechal uvěznit prominentní byznysmeny v luxusním hotelu, obvinil je z korupce a následně propustil za tučnou úplatu.

Lekce z první ruky

Aby arabské státy kompenzovaly svou neschopnost vyřešit staletý spor mezi islamisty a sekularisty, potlačují a nadbíhají si oba tábory a prezentují se jako arbitři mezi nimi, brána chránící společnost a svět před chaosem, který by zavládl v případě jejího kolapsu, vysvětluje Fishere. Konstatuje, že autoritářské režimy nevytvořily radikální islám, aby šířily strach, ale zajišťují, že jsou vnímány jako jediná hráz proti jeho násilnosti - příkladem této praxe je přístup syrského režimu k Islámskému státu.

Arabští demokraté se zaměřují na odpor vůči represím, ale příliš nepřemýšlejí, co má přijít potom, kritizuje politolog. Upozorňuje, že od roku 2011 je zřejmé, že autoritáře lze rychle svrhnout, ale otázkou zůstává, jak bude následně post-autoritářská vláda řídit vyprázdněné instituce, které fungují především na základě nepotismu a strachu, a bezpečnostní složky prolezlé pohrdáním lidskými právy.

„Jak by (nová vláda) řídila ekonomiku při absenci regulačního rámce, který funguje mimo systém režimních laskavostí? Jak by zvládala extrémní sociální polarizaci a především legitimní požadavky desítek milion chudých,“ táže se odborník. Obává se, že by buď potlačila tyto požadavky ve jménu demokracie, což by v praxi vedlo k nové formě autoritářství, nebo by je nechala vyplout na povrch a díky absenci efektivního rámce pro jejich zvládání by země upadla do nestability a zamířila k možnému kolapsu.

Egypt byl v tomto směru lekcí z první ruky, deklaruje politolog. Připomíná, že v roce 2011 lidé na náměstí Tahrír požadující změnu režimu věřili, že se jim podaří dát rámec pro řešení těchto problémů rychle dohromady, projevovali radost, soucit a toleranci, ale sociální a politické konflikty se ukázaly jako silnější, a proto demokratický experiment nepřežil.

Myšlenka, že autoritářští vládci a jejich represivní aparáty jsou hlavní překážkou pro arabskou demokracii je zavádějící zjednodušení, varuje Fishere. S odkazem na vývoj v Iráku, Libyi a Egyptě po pádu tamních dlouhodobých diktatur tvrdí, že jde o fantasii, a protože autoritářství v arabském světě plní také sociální, ekonomickou a politickou funkci, její nahrazení demokracií si žádá více než pouhé svržení režimů.

Miliony protestujících volajících po dobrém vládnutí jej proto nedosáhnou, obává se politolog. Domnívá se, že pro trvalou změnu musí arabští demokratičtí politici začít navazovat vzájemné partnerství, vyvarovat se spojenectví s těmi, kteří z autoritářství profitují, a připravit realistickou cestu pro oživení dysfunkčních státních institucí, což jsou těžké úkoly, které ovšem znamenají rozdíl mezi vznešenými požadavky a formováním reality.