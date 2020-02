Trump podle Íránu nechce válku před volbami

Válka s Íránem by podle Rúháního ohrozila zájmy USA a jejich spojenců a "zničila" by Trumpovu šanci na obhájení mandátu. "Myslím, že Američané neusilují o válku, protože ví, jak by je to ohrozilo," řekl Rúhání na tiskové konferenci. Zároveň doplnil, že státy Perského zálivu, jako jsou Spojené arabské emiráty, Bahrajn či Katar by poškodilo, kdyby se íránsko-americký konflikt proměnil v otevřenou válku.

Teherán a Washington se přiblížily otevřenému konfliktu, když Spojené státy v lednu u Bagdádu usmrtily útokem z dronu velitele íránských elitních jednotek Kásema Solejmáního. Írán následně zaútočil na základny s americkými vojáky v Iráku.

Napětí, které mezi USA a Íránem panuje dlouhodobě, se vyostřilo zejména poté, co prezident Trump předloni odstoupil od jaderné dohody mezinárodní jaderné dohody s Íránem z roku 2015 a zavedl proti islámské republice sankce, které mají tvrdý dopad na její ekonomiku. Rúhání dnes zopakoval, že USA by se měly k dohodě vrátit, pokud chtějí s Íránem jednat.

Rúhání také Íránce vyzval, aby přišli příští pátek v hojném počtu k parlamentním volbám a ukázali tím vzdor vůči USA. "Američany vysoká volební účast nepotěší," řekl Rúhání.

Parlamentní volby se považují za zkoušku popularity Rúháního umírněného proreformního bloku. Jeho vládě se nicméně podle AP zcela nepodařilo naplnit slib, že zlepší životy Íránců, které tíží dopad amerických sankcí. Úřady zároveň znemožnily tisícům lidí spíše z umírněného a reformního křídla ve volbách kandidovat. Podle AP by tak ve volbách mohli být úspěšní kandidáti, kteří prosazují tvrdý postup proti Západu.