Trump zveřejní blízkovýchodní mírový plán. Chystá se razantní posun hranic, píšou média

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Spojené státy do úterní návštěvy izraelského premiéra Benjamina Netanjahua v Bílém domě odhalí svůj dlouho očekávaný plán na dosažení míru na Blízkém východě. Podle světových zpravodajských agentur to americký prezident Donald Trump řekl ve čtvrtek novinářům na palubě vládního letadla Air Force One. Podle šéfa Bílého domu by bylo uskutečnění plánu přínosem i pro Palestince.