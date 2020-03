Turci nařídilo karanténu pro muslimy vracející se z pouti

Přes nízký počet nakažených Turecko zavřelo školy včetně univerzit, nařídilo pořádat sportovní akce bez diváků a pozastavilo letecké spojení s mnoha zeměmi.

Rozhodnutí o karanténě vracejících se poutníků ohlásil ministr zdravotnictví Fahrettin Koca. Mezi šesti nemocnými je totiž jeden člověk, který se vrátil ze Saúdské Arábie. Než Rijád uzavřel Mekku a Medínu, jezdili muslimové z celého světa vykonat do Saúdské Arábie takzvanou malou pouť umru. "Všichni pasažéři, kteří se od nynějška vrátí po vykonání umry, budou umístěni do oddělených místností ve studentských kolejích," sdělil ministr. Ti, u nichž bude podezření na nákazu, budou testováni v nemocnici. Ankara očekává, že se ze Saúdské Arábie bude vracet až 5300 tureckých poutníků.

V Řecku virus zabil čtyři lidi, poslední z nich je 53letý muž, který je nejmladší z obětí a zemřel dnes na jednotce intenzivní péče. Byl to zaměstnanec lékařské laboratoře v severořeckém městě Kozani. V Řecku přibylo 38 nových nakažených, celkově je jich v zemi 228.

Dnes ministerstvo zdravotnictví ohlásilo nové pokyny pro testování přítomnosti viru. Na test budou přijímáni pouze pacienti se symptomy zápalu plic a lidé z ohrožených skupin obyvatelstva.

Řecko se snaží šíření viru bránit dopravními opatřeními - již dříve zrušilo lety do Itálie a dnes přerušilo také silniční, lodní i letecké spojení s Albánií a Severní Makedonií; zrušené jsou rovněž lety do Španělska. Atény uzavřely také pláže a lyžařská střediska. Otevřené zůstávají prodejny potravin, lékárny, ambulance a kliniky. Od pondělka ale musejí supermarkety dohlížet na počet zákazníků - nemělo by jich být víc než jeden deset metrů čtverečních. Už dříve byly uzavřeny školy, jesle, tělocvičny, kina, divadla, soudy a kavárny i restaurace. Zavřená zůstávají i muzea a archeologická naleziště.