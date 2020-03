Turecká armáda sestřelila nad Sýrií vojenský letoun L-39 české výroby

"V rámci operace Jarní štít, která úspěšně pokračuje, byl sestřelen letoun L-39 patřící k (Asadově) režimu," uvedlo dle listu Daily Mail turecké ministerstvo obrany v prohlášení. Syrská vládní zpravodajská agentura Sana potvrdila, že Ankara cílila na syrský letoun, neupřesnila však, zda byl sestřelen.

Letadlo nad provincií Idlib sestřelil turecký stíhací letoun F-16, informovala exilová Syrská organizace pro lidská práva (SOHR), která situaci v Sýrii monitoruje z Británie.

#SOHR #Turkish F-16 fighter shots down new regime jet in #Idlibhttps://t.co/y5JzUZDuxb