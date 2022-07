Turecké úřady zablokovaly přístup k vysílání Hlasu Ameriky a Deutsche Welle

Soud v Ankaře nechal ve čtvrtek v noci zablokovat webové stránky DW a tureckou mutaci webu VOA. Soud tak rozhodl poté, co obě média odmítla požádat Tureckou radu pro rozhlasové a televizní vysílání (RTÜK) o licenci.

DW své odmítnutí vysvětlila tím, že by to turecké vládě umožnilo cenzurovat redakční obsah. "Média s licencí v Turecku jsou povinna smazat online obsah, který RTÜK interpretuje jako nevhodný. To je pro nezávislého provozovatele vysílání prostě nepřijatelné. DW podnikne právní kroky proti zablokování, k němuž nyní došlo,“ uvedl generální ředitel DW Peter Limbourg. Obavami z cenzury argumentoval dříve i VOA.

Radu ovládá vládnoucí strana tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana a její nacionalističtí spojenci. Kritickým médiím RTÜK pravidelně uděluje pokuty.

Turecký svaz novinářů označil čtvrteční rozhodnutí za cenzuru. "Vzdejte se pokusů zakázat vše, co se vám nelíbí, tato společnost chce svobodu," napsal na twitter.

Organizace Freedom House ohodnotila Turecko v roce 2021 v indexu Freedom of the Net (Svobodný internet) jako "nesvobodné". V zemi se blokují statisíce domén a webových adres.

Rozhodnutí soudu může vyvolat napětí mezi Tureckem a USA v době, kdy Ankara usiluje o souhlas Washingtonu s koupí amerických stíhaček F-16, napsal deník Financial Times.