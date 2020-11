Turecko bylo odsouzeno za zadržení opozičních novinářů, každému musí vyplatit odškodné

Deset členů redakce a vedení opozičního deníku bylo zatčeno v listopadu roku 2016, několik měsíců po neúspěšném státním převratu proti prezidentovi Recepu Tayyipovi Erdoganovi. Většina zadržených byla propuštěna v průběhu roku 2017, poslední z nich se ale dostal na svobodu až v dubnu roku 2018.

Sabuncu and Others v. Turkey, judgment: Unlawful nature of journalists’ detention impacting on lawfulness of interference with their freedom of expression: violation https://t.co/Qed03OVc62 #ECHR #CEDH #ECHRlegalsummaries