Turecko chystá částečné zmírnění omezení kvůli koronaviru

Dnes turecký ministr zdravotnictví Fahrettin Koca oznámil 1832 nových případů nákazy za den, což je mírně více než v pondělí (1614), kdy byl ale denní nárůst případů nejnižší od 30. března. Celkem se v zemi, která má 83 milionů obyvatel, dosud potvrdilo 129.491 případů nákazy koronavirem, z toho 3520 nakažených zemřelo a 73.285 se už uzdravilo.

Za poslední den zemřelo v Turecku 59 lidí s covidem-19, v pondělí oznámil ministr zdravotnictví 64 úmrtí za den. Celkem už v Turecku provedli 1,2 milionu testů na koronavirus, za poslední den to bylo 33.283 testů.

Prezident Erdogan v pondělí po zasedání vlády oznámil, že 11. května budou moci otevřít nákupní centra či kadeřnictví, bude ale povinnost zajistit dodržování bezpečné vzdálenosti. Kadeřnictví budou muset objednávat zákazníky předem a zajistit jen poloviční návštěvnost. V zemi je už měsíc povinné nošení roušky na místech, kde se pohybuje větší množství lidí.

V Turecku také platí celostátní omezení volného pohybu osob jen pro lidi starší 65 let (od 21. března) a pro mladší 20 let (od 4. dubna). Od tohoto víkendu jim vláda umožní čtyřhodinnové vycházky jednou týdně. Senioři budou moci ven každou neděli, a to už od tohoto týdne, děti do 14 let od příštího týdne každou středu od 11 do 15 hodin a starší děti do 20 let každý pátek od 15. května. Všichni smí ven jen v blízkosti bydliště.

Erdogan také oznámil, že od 15. června by se měly znovu otevřít vysoké školy.