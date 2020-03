Turecko chystá reformu trestního řádu, patrně propustí až třetinu vězňů

Aktualizováno 20.3.2020, 22:33 — Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Turecká vláda připravuje reformu trestního řádu, díky níž by mohla být propuštěna až třetina vězňů. Návrh reformy, kterou vláda podle deníku připravovala už dříve kvůli přeplněným věznicím a nyní ji urychlila kvůli pandemii koronaviru, by měl do parlamentu dorazit pravděpodobně příští týden.