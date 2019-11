Turecko deportovalo Američana podezřelého z členství v IS

Turecký ministr vnitra Süleyman Soylu nyní oznámil, že muž byl před "krátkou chvílí" posazen do letadla.

Američan byl uvězněn na hranici pět dní poté, co byl vyhoštěn z Turecka a vyjádřil přání, aby směl odjet do Řecka. Řecké úřady mu ale vstup do země zakázaly. Ve čtvrtek turecké ministerstvo vnitra oznámilo, že muž bude navrácen do vlasti, Spojené státy mu vystavily cestovní doklady a souhlasily s jeho příjezdem.

Turecká média jej identifikovala jako devětatřicetiletého amerického občana Muhammada Darwise B., který má být jordánského původu.

Turecko dlouhodobě kritizuje západní státy za to, že nechtějí přijímat zpět své občany, kteří odešli bojovat do Sýrie či Iráku v řadách IS. Soylu se nechal slyšet, že Turecko není hotelem pro bojovníky IS a že země začne islamisty vracet do zemí jejich původu. Týkat by se to mělo i těch, kterým evropské státy už odebraly občanství právě ve snaze zabránit jejich návratu.

Turecko minulý měsíc zahájilo vojenskou operaci na severovýchodě Sýrie proti kurdským milicím YPG, které považuje za teroristy. Při ní turečtí vojáci zadrželi některé uprchlé radikály z IS, kteří byli do té doby drženi v táborech a věznicích na syrském území. Podle oficiálních údajů bylo zadrženo 287 přívrženců IS, a to včetně žen a dětí. V tureckých věznicích je podle úřadů zadržována asi tisícovka radikálů z IS, z toho asi 737 osob jsou cizí státní příslušníci.