Turecko hledá kosmonauta. Příští rok poletí na ISS

Přihlášky do vesmírného programu mohou Turci podávat od začátku tohoto týdne do 23. června.Z dosavadních 27.000 zájemců 150 splňuje kritéria, řekl podle serveru Duvar ministr Varank. Podmínkou je věk pod 45 let, minimálně bakalářský titul z technického oboru a velmi dobrá znalost angličtiny. Kandidáti musí měřit od 150 do 190 centimetrů a vážit od 43 do 100 kilogramů.

"Jako součást národního vesmírného programu, Turecko oficiálně zahájilo proces vyslání našeho občana k Mezinárodní vesmírné stanici," řekl v pondělí po zasedání vlády prezident Recep Tayyip Erdogan, jehož citoval deník Daily Sabah. Turecký občan by se měl k ISS podle něj vydat v první polovině příštího roku.

Erdogan už loni v únoru oznámil, že Turecko chce do konce roku 2023 přistát na Měsíci s vlastní raketou a chystá se při tom spolupracovat se zahraničními partnery. V roce 2023 Turecko oslaví sté výročí založení republiky. Národnost zahraničních partnerů turecká vláda neupřesnila. Erdogan loni jednal například s americkým podnikatelem Elonem Muskem, jehož firma SpaceX loni v lednu dopravila na oběžnou dráhu první turecký satelit Turksat 5A.

Deník Daily Sabah v úterý napsal, že vlastní raketu hodlá Ankara vyslat ke zkušebnímu letu na Měsíc už příští rok a v roce 2028 či 2029 tam plánuje poslat robotické vozítko. To se zatím podařilo jen Rusům, Američanům a Číňanům.