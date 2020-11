Turecko kvůli koronaviru zavře školy, senioři a mladí lidé budou mít zákaz vycházení

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Turecko kvůli rostoucímu počtu lidí nakažených koronavirem zavře školy a kavárny, omezí provozní dobu obchodů a možnost vycházení pro seniory a mladé lidi do 20 let. Oznámil to dnes po jednání kabinetu prezident Recep Tayyip Erdogan. Kromě toho bude o víkendech platit zákaz vycházení od 20:00 do 10:00.