Turecko opět vyšle do východního Středomoří průzkumnou loď Oruç Reis

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Turecko opět vyšle do východního Středomoří průzkumnou loď Oruç Reis, kterou v listopadu stáhlo do přístavu před summitem Evropské unie, aby uklidnilo diplomatické napětí kvůli sporům s Řeckem a Kyprem o průzkum těžby v oblasti. Turecký deník Daily Sabah dnes napsal, že mise lodi Oruç Reis potrvá do 15. června 2021.