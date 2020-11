Turecko po měsících opět zveřejnilo úplné statistiky covidu-19

"Odteď budeme oznamovat v denních hlášeních i všechny asymptomatické případy covidu-19. Naši občané chtějí být informováni o všech pozitivních případech, včetně lidí, kteří jsou pod dohledem doma," oznámil dnes ministr zdravotnictví Fahrettin Koca. Ten čelil od léta kritice, mimo jiné od asociace tureckých lékařů, že skrývá před občany pravdu o rozsahu epidemie v této zemi s 83 miliony obyvatel. Teprve koncem září Koca přiznal, že od konce července uvádí jen nově nakažené s příznaky.

V Turecku se podle dnešních údajů dosud potvrdilo 467.730 nakažených koronavirem SARS-CoV-2, z toho 12.840 pacientů v souvislosti s nákazou zemřelo. Za poslední den bylo provedeno v Turecku 164.547 testů na koronavirus, čímž celkový počet testů vzrostl na 17,7 milionu.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan minulý týden oznámil zpřísnění opatření proti šíření koronaviru, která zahrnují noční zákaz vycházení o víkendech, vždy od osmi večer do deseti dopoledne. Omezené vycházení, které už platilo pro seniory, rozšířil i na mladé. Lidé starší 64 let tak smí ven od 10 do 13 hodin a mladší 21 let mohou ven od 13 do 16 hodin. Výjimky mají pro cesty do práce.

Od 21. listopadu platí také zavření kin, škol a tradičních tureckých kaváren a sportovní akce se smí konat jen bez diváků. Restaurace mohou prodávat pouze jídlo s sebou a stejně jako obchody a trhy mají zkrácenou otevírací dobu od 10 do 20 hodin. Nová opatření mají trvat do konce roku.