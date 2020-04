Turecko rozšíří zákaz vycházení, roušky budou povinné

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

V Turecku se kvůli koronaviru rozšíří zákaz vycházení na lidi mladší 20 let a na veřejných místech budou mít občané nově povinnost nosit roušky. Oznámil to dnes podle agentury Reuters prezident Recep Tayyip Erdogan. Kromě toho nebudou smět od nadcházející půlnoci vjíždět vozidla do 31 provincií včetně těch, kde leží města Istanbul, Ankara či Izmir, a ani z nich vyjíždět. Výjimku bude mít pouze zásobování a zákaz má zatím platit 15 dní.