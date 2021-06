Turecko útočilo opět na kurdské radikály u uprchlického tábora v Iráku

Před týdnem turecká armáda útočila bezpilotním letounem přímo na tábor Machmúr a zabila při tom jiného velitele PKK, ale podle některých zdrojů také tři civilisty. Dnes byl podle Ankary "neutralizován" velitel Hasan Adir. Výraz "neutralizovat" používá turecká vláda v případě, že bojovníka zabila či zadržela.

Kvůli útoku z minulého víkendu kritizovala Turecko americká velvyslankyně při OSN Linda Thomasová-Greenfieldová, která před týdnem navštívila Ankaru. Tamní činitele upozornila, že útoky na civilisty v Machmúru jsou porušením mezinárodního práva. O úmrtí tři civilistů v táboře informovala minulý víkend mimo jiné agentura AFP s odvoláním na kurdského poslance původem z Machmúru Rašáda Džalaliho.

Tábor Machmúr vznikl v roce 1998 pro uprchlé Kurdy z jihovýchodu Turecka a severu Iráku, kteří utíkali a stále utíkají před boji turecké armády s kurdskými radikály. Táboru poskytoval podporu Úřad vysokého komisaře pro uprchlíky (UNHCR). Dnes v něm žije asi 13.000 lidí. Tábor Machmúr leží na území iráckého autonomního Kurdistánu.

Organizace Strana kurdských pracujících (PKK) vede od 80. let ozbrojený boj za samostatný Kurdistán a práva Kurdů v Turecku a dalších oblastech obývaných Kurdy. Vláda v Ankaře, Evropská unie i Spojené státy ji považují za teroristickou organizaci. PKK bojovala s tureckou armádou léta na jihovýchodě Turecka, kde žije početná kurdská menšina, posléze nalezla útočiště v horách na severu Iráku, kde mají Kurdové, jako v jediné zemi světa, autonomní území s vlastní správou (mají parlament, vládu i armádu).

Turecká armáda vede operace proti kurdským bojovníkům na severu Iráku už od 90. let minulého století. Zdůvodňuje to bojem proti teroristům u svých hranic. Postupuje ale čím dál více do iráckého vnitrozemí a boje také vyhání místní obyvatele a ničí jejich kurdské vesnice. Jen během poslední ofenzivy, kterou zahájila Ankara letos v dubnu, bylo podle tureckých opozičních zdrojů evakuováno pět desítek vesnic v oblasti.