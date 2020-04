Turecko už má přes 1000 obětí koronaviru a 47 000 nakažených

Turecko je zemí, která provádí poměrně vysoký počet testů. Za poslední den jich bylo přes 30.000 a celkem už 307.000. Epidemie ale teď v zemi podle všeho nabírá na síle.

Kromě rostoucího počtu nových případů přibývá i pacientů ve vážném stavu na jednotkách intenzivní péče - nyní jich je 1667, 1062 z nich je připojeno k plicním ventilátorům.

Turecko zatím v boji s koronavirem zavedlo omezení volného pohybu pro starší lidi nad 65 let a minulý týden i pro děti a mládež do 20 let. Kromě toho vláda v březnu uzavřela školy, restaurace nebo kadeřnictví. Turci mají nyní povinnost nosit roušky na veřejných místech, kde se pohybuje větší množství lidí. V některých obcích a městech platí karanténa.