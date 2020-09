Turecko žaluje řecký deník kvůli titulku. Prý vulgárně uráží Erdogana

Vztahy obou zemí v současnosti poznamenává spor o těžbu nerostných surovin ve východním Středomoří.

Páteční vydání Dimokratie neslo na titulní straně nadpis: "Jděte do prdele, pane Erdogane." Vulgarismus byl navíc napsán v turečtině (Siktir git, Mr. Erdogan), na pozadí byla umístěna prezidentova fotografie.

Tento "zavrženíhodný krok" nebyl namířen pouze na Erdogana, nýbrž "proti zájmům Turecka ve Středozemním a Egejském moři", citovala Anadolu z odůvodnění žaloby.

Turecko si osobuje právo stíhat autory urážek adresovaných prezidentovi nejen ve vlasti, ale i v zahraničí, připomíná agentura. Trestnímu oznámení podanému na prokuraturu v Ankaře podle ní čelí čtyři redaktoři a editoři řeckého listu.

Dimokratia je považována za platformu řecké krajní pravice a její vliv není nikterak velký - podle agentury DPA vychází v denním nákladu několika málo tisíc výtisků.

Řecké ministerstvo zahraničí již v pátek titulek odsoudilo. "Použití urážlivých výrazů je škodlivé pro politickou kulturu naší země a nelze jej než odsoudit," uvedlo v prohlášení. Dodalo však, že v zemi je garantována svoboda názorů a tisku.

#BREAKING The Greek government, unlike Turkey, doesn't control the media or imprison journalists.



Who is going explain what freedom of speech is to @MevlutCavusoglu? Poor guy seems confused!🤔🤣 https://t.co/klAnGzaVMA