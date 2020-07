U Jemenu pluje opuštěný tanker. Hrozí ekologická katastrofa, varuje mluvčí OSN

Oznámil to mluvčí OSN Stéphane Dujarric, kterého dnes citovala agentura AFP.

Tanker FSO Safer, starý 45 let, kotví u jemenského přístavu Hudajdá, který kontrolují povstalci z řad Húsíů. To znemožňuje expertům OSN inspekci plavidla, které nebylo prakticky udržováno od vypuknutí války před pěti lety mezi Húsíi podporovanými Íránem a jemenskou vládou s podporou koalice v čele se Saúdskou Arábií.

Pokud experti získají přístup na tanker, provedli by menší opravy a stanovili by další etapy prací. "Doufáme, že rychle budou přijata logistická opatření, aby tato práce mohla začít," řekl Dujarric.

Jemenská vláda varovala, že by tanker Safer mohl způsobit "největší ekologickou katastrofu na regionální a světové úrovni".

