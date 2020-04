Ukončí koronavirus ruské angažmá na Blízkém východě? Politolog má jasno

— Autor: Marek Bláha / EuroZprávy.cz

NÁZOR - Režim ruského prezidenta Vladimira Putina byl víceméně schopen přežít sankce, které na něj uvalil Západ v reakci na anexi Krymského poloostrova, živení války na ukrajinském Donbasu, podporu syrskému režimu prezidenta Bašára Asada v hodnotě milionů dolarů a nenávistnou propagandu vůči domácí ruské opozici, konstatuje ukrajinský politolog Alex Šatchin. V komentáři pro server The Times of Israel soudí, že to vše může změnit stávající pandemie nového koronaviru a nízké ceny ropy.