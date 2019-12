Stovky Iráčanů přišly k objektu protestovat proti nedělnímu americkému náletu na pozice jedné šíitské milice podporované Íránem. O život při něm přišlo 25 milicionářů. Agentura AP informovala, že demonstranti na budovu velvyslanectví zaútočili kamením a lahvemi s vodou, postavili venku stany a porozbíjeli bezpečnostní kamery.

Pak prolomili hlavní vstup a několik desítek jich vtrhlo dovnitř a zastavilo se po několika metrech na místě vzdáleném asi 200 metrů od hlavní budovy. Na střeše bylo vidět nejméně šest amerických vojáků se zbraněmi namířenými na demonstranty. Na místě bylo cítit slzný plyn a několik lidí mělo dýchací problémy. Reuters napsal, že ochranka použila jenom malé množství slzného plynu a že k rozchodu tlampači vyzývali zástupci milicí. Použity byly také ohlušující granáty.

Dosluhující irácký premiér Ádil Abdal Mahdí demonstranty vyzval, aby se vyvarovali násilí proti zahraničním zastupitelským úřadům, a požádal je, aby od amerického velvyslanectví odešli. Ujistil je, že jakýkoli útok na zastupitelský úřad bezpečnostní síly potlačí.

Pentagon nedělní nálety, při nichž přišlo o život nejméně 25 šíitských milicionářů, označil za odvetu za páteční útok na iráckou vojenskou základnu u Kirkúku. Kromě iráckých vojáků ji využívají také Američané. O život tam přišel jeden americký civilista. Americké odvetné útoky kritizovali také iráčtí politici, podle nichž USA narušily suverenitu Iráku. Údery mířily na pozice skupiny Katáib Hizballáh, za níž stojí Írán a kterou USA viní z pátečního raketového útoku.

Americký prezident Donald Trump na dnešní dění v Bagdádu reagoval na sociálních sítích. "Írán zabil amerického zaměstnance a mnoho lidí zranil. Zareagovali jsme důrazně a uděláme to tak vždy. Teď Írán zorganizoval útok na americké velvyslanectví v Iráku. Budou (Íránci) se za to odpovídat. Očekáváme, že Irák k ochraně ambasády použije své jednotky," napsal Trump na twitteru.

