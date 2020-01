USA nařídily okamžitou evakuaci svých občanů z Iráku, izraelská armáda v pohotovosti

"Vzhledem ke zvýšenému napětí, jež panuje v Iráku a celém regionu, vyzývá americké velvyslanectví americké občany řídit se cestovními pokyny pro rok 2020 a okamžitě odjet z Iráku. Američtí občané by měli odcestovat letecky, jakmile to bude možné. Pokud se to nepodaří, pak pozemní cestou do jiných států," stojí v doporučení.

Americké ministerstvo zahraničí také oznámilo, že kvůli úternímu útoku na velvyslanectví v irácké metropoli úřad přerušil konzulární služby. "Američtí občané by se k velvyslanectví neměli přibližovat," stojí v prohlášení ministerstva.

Americká armáda v noci na dnešek zabila v Bagdádu íránského generála Kásema Solejmáního a několik dalších osob včetně vlivného velitele iráckých milicí.

Útok vyvolal ostrou reakci v Teheránu i v Bagdádu, neschvalují ho i jiné země a Írán stejně jako jeho spojenecké milice hrozí odvetou.

Před americkým velvyslanectvím v Bagdádu se konala tento týden demonstrace, jejíž účastníci zaútočili na vnější zeď areálu a vypálili recepci. Rozešli se až druhého dne, ve středu.

Izrael uvedl do pohotovosti armádu

Některé izraelské sdělovací prostředky tvrdí, že kvůli událostem v Bagdádu zkrátil svou zahraniční cestu premiér Benjamin Netanjahu, který byl v Aténách.

Ministr obrany Naftali Bennett svolal schůzku armádních velitelů k posouzení bezpečnostní situace.

Podle agentury Reuters se Izraelci obávají odvetného íránského útoku ze severu, tedy ze Sýrie, kde má Írán své jednotky, nebo i ze strany Libanonu, kde působí hnutí Hizballáh, jehož bojovou složku Írán vyzbrojuje. Izrael uzavřel pro turisty horu Hermon na Golanech, která byla v minulosti zasažena raketami vypálenými ze Sýrie.

Vůdce Hizballáhu Hasan Nasralláh dnes řekl, že Hizballáh bude pokračovat v tom, co začal Solejmání, a postará se o to, aby jeho cíle byly naplněny. Podle něj je odpovědností všech bojovníků Hizballáhu potrestat ty, kdo Solejmáního zabili.

Syrská agentura SANA napsala, že syrská vláda "zbabělý americký útok" odsuzuje. Podle ní to vyhrotí situaci na Blízkém východě.

Ruské ministerstvo zahraničí označilo americký raketový útok v Bagdádu za "avanturistický krok, který povede ke zvýšení napětí v celém regionu". Ministerstvo přitom podle agentury TASS vyjádřilo "upřímnou soustrast íránskému lidu" nad úmrtím Solejmáního, jenž "oddaně sloužil ochraně národních zájmů Íránu".

Francie chce stabilitu na Blízkém východě

Francouzskou prioritou na Blízkém východě je stabilita. V reakci na americký útok na Solejmáního to dnes řekla francouzská státní tajemnice pro evropské záležitosti Amélie de Montchalinová. "To, co se děje, je to, čeho jsme se obávali: napětí mezi Spojenými státy a Íránem roste," řekla de Montchalinová rádiu RTL. Prioritou je podle ní "stabilizovat region". "Probudili jsme se do nebezpečnějšího světa. Vojenská eskalace je vždy nebezpečná," dodala státní tajemnice.

Prezident Emmanuel Macron a ministr zahraničí Jean-Yves Le Drian se podle de Montchalinové nyní budou snažit navázat kontakt s nejvyššími představiteli zemí na Blízkém východě a pokusí se napětí v regionu snížit. "Naší úlohou není postavit se na jednu či na druhou stranu, ale mluvit se všemi," doplnila.

Francouzské velvyslanectví v Teheránu dnes vyzvalo francouzské občany, aby se neúčastnili žádných veřejných shromáždění. "Po smrti generála Solejmáního byly vyhlášeny tři dny smutku. V této souvislosti doporučujeme francouzským občanům, aby se neúčastnili žádných shromáždění a chovali se obezřetně a zdrženlivě a nefotili na veřejných místech," stojí v prohlášení ambasády na twitteru.