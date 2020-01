USA reagují na napětí po zabití Solejmáního. Na Blízký východ posílají další vojáky

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Pentagon schválil vyslání dalších zhruba 3000 vojáků do oblasti Blízkého východu kvůli zvýšenému ohrožení amerických sil v regionu po zabití íránského generála Kásema Solejmáního. Oznámili to dnes podle agentur AP a Reuters nejmenovaní státní úředníci. Podle agentury Reuters jsou do oblasti preventivně vysíláni vojáci z 82. výsadkové divize ze základny Fort Bragg v Severní Karolíně.