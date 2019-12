Útočník v Bagdádu zastřelil šest lidí. Dav ho zlynčoval a pověsil na semafor

Iráčtí představitelé uvedli, že střelec, který byl hledán kvůli drogovým trestným činům, unikal bezpečnostním složkám a přitom začal střílet. Nejdříve usmrtil dva majitele obchodů a pak čtyři demonstranty. Rozzuření protestující muže přemohli a odzbrojili. Na sociálních sítích se pak objevily záběry, na kterých je vidět, jak útočníka kopou a bijí. Následně jeho mrtvé těl pověsili na semafor.

Protesters kill an armed man, hang his body to traffic-light pole at al-Wathba street in #Baghdad, after the gunman reportedly fired at the protesters and killed 4. #Iraq pic.twitter.com/WbHtODebI5