Útok na Izrael? Odveta bude tvrdá, varuje Netanjahu

"Kdokoliv se na nás pokusí zaútočit, dostane ten nejtvrdší úder," řekl Netanjahu v Jeruzalémě. V souvislosti s likvidací Solejmáního je podle premiéra Trumpovi nutné gratulovat za to, že jednal "rychle, odvážně a rozhodně".

Velitel elitních íránských jednotek Solejmání zemřel při pátečním útoku amerického bezpilotního letounu poblíž irácké metropole Bagdádu. Útok nařízený Trumpem vyvolal rozhořčení v regionu, Írán pohrozil odvetou a nakonec zaútočil na základny s americkými vojáky v Iráku.

Írán v noci na dnešek odpálil více než dvě desítky balistických střel z íránského území na dvě irácké základny s vojáky západní koalice pod velením USA. Íránská státní tisková agentura uvedla, že při útocích zemřelo 80 "amerických teroristů", nicméně podle expertů je takový počet obětí velmi nepravděpodobný.

All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking place now. So far, so good! We have the most powerful and well equipped military anywhere in the world, by far! I will be making a statement tomorrow morning.