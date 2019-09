Sobotní útoky na dvě ropná zařízení společnosti Saudi Aramco na východě Saúdské Arábie vedly ke snížení produkce ropy o 5,7 milionu barelů denně. K útoku se přihlásili jemenští povstalci známí jako Húsíové.

#Iranian -backed terrorists attack the world's largest oil processing facility in Saudi Arabia. The Iranian regime is not about diplomacy, it's about war. It should be met with an iron fist. #SaudiArabia pic.twitter.com/ubd9oHPkqK

Americký ministr zahraničí Mike Pompeo ale z zodpovědnosti obvinil Írán a na twitteru uvedl, že nejsou žádné důkazy o tom, že by údery přišly z Jemenu.

"Je těžké si představit, jak tyto věci mohly přijit odjinud než z Íránu a Iráku, " prohlásil nejmenovaný činitel z americké vlády. Podle něj bylo při útoku zasaženo 19 cílů v Saúdské Arábii, poukázal přitom na to, že Húsíové tvrdí, že použili deset dronů. "Devatenáct cílů nemůžete takto zasáhnout s deseti drony," uvedl.

Činitel zároveň doplnil, že podle dostupných satelitních snímků byly "všechny zásahy na severozápadní straně saúdskoarabských ropných zařízení, což by se z Jemenu dělalo poněkud těžce". Zda je možné, že se drony přeskupily na severozápadní stranu zařízení před útokem, činitel podle CNN neřekl.

CNN konzultovala výpověď zdroje s vojenskými experty. Cedric Leighton, který se specializuje na oblast vojenského zpravodajství se zaměřením na analýzy snímků, uvedl, že satelitní záběry pomáhají podložit tvrzení americké vlády, že drony zřejmě přiletěly z Iráku či Íránu. Zdůraznil však, že současné závěry nejsou definitivní.

In the case of #Aramco it may be that Iran conducted the attacks. Satellite images support this. But the point is that Houthi weapons give Iran a certain space for denial - this is important to watch out for in future conflicts & when the next attacks come. pic.twitter.com/SSwmrK40XC