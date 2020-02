Teroristický útok v Jeruzalémě: Auto vjelo do skupiny vojáků

Izraelská záchranná služba původně informovala o 14 zraněných, armáda ale později uvedla, že zraněno bylo dvanáct vojáků. Bilanci zraněných armáda potvrdila až poté, co byly zkontaktovány jejich rodiny.

Vojáci skládali v Jeruzalémě přísahu po základním výcviku. Auto do nich najelo poblíž arabských čtvrtí ve východní části města, které Palestinci chtějí mít hlavním městem svého státu. V této oblasti se nacházejí také divadla, restaurace a noční bary.

Incident se stal krátce před 02:00 místního času (01:00 SEČ). Podle armády auto zrychlilo a najelo na chodník, po kterém šli vojáci. Řidič následně ujel. Vojáci na něj sice stříleli, ale nezasáhli ho, protože celý útok trval jen několik sekund, uvedl armádní mluvčí. Dvacetiletý voják s těžkými poraněními hlavy i těla byl převezen do nemocnice. Ani po operaci ale podle lékařů zatím nelze říct, zda je mimo ohrožení života. Další voják utrpěl středně těžká zranění končetin. Ostatní byli zraněni lehce, uvedl list The Jerusalem Post.

RAMMING ATTACK:



Early this morning, a Palestinian rammed his car into a group of IDF soldiers in #Jerusalem. The #terror attack injured 12 soldiers, one of whom is in serious condition.



We are currently pursuing the terrorist. pic.twitter.com/ZqnQWmXtyN