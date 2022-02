V Afghánistánu se v lednu nakazily spalničkami desetitisíce lidí, 150 jich zemřelo

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

V Afghánistánu se v lednu nakazilo spalničkami několik desítek tisíc lidí a zemřelo na ně přes 150 Afghánců. Oznámila to dnes Světová zdravotnická organizace (WHO), podle níž jsou mezi mrtvými hlavně děti. Podle WHO bude mrtvých přibývat.