Protesty v Bejrútu: Demonstranti pronikli na ministerstvo, premiér navrhuje předčasné volby

Při střetech mezi demonstranty a pořádkovými silami bylo podle Libanonského Červeného kříže zraněno přes 110 lidí, 32 z nich bylo odvezeno do nemocnice, zatímco zbytek byl ošetřen na místě.

Premiér Hasan Dijáb dnes večer uvedl, že jedinou cestou z nynější krize je uspořádat předčasné parlamentní volby a že podá příslušný návrh. Libanonci v hlavním městě protestují po úterním ničivém výbuchu v tamním přístavu. Neštěstí si vyžádalo životy bezmála 160 lidí a dalších 6000 bylo zraněno.

Demonstranti podle AP uvedli, že se ministerstvo zahraničí stane ústředím revoluce, a vyzvali vládu k demisi. Voják ve výslužbě Samí Ramá na schodech ministerstva přečetl prohlášení poté, co desítky lidí pronikly do budovy. "Tato vláda musí odstoupit," řekl.

Demonstranti přišli s vlajkami, na nichž je zatnutá pěst, jež se stala symbolem celostátních protivládních protestů, které v zemi zasažené hlubokou hospodářskou krizí trvají mnoho měsíců.

Na náměstí Mučedníků v centru libanonské metropole se lidé začali scházet již nedlouho po poledni místního času. Odpoledne jich už tam bylo podle Reuters několik tisíc.

Policie použila slzný plyn, když se část demonstrantů snažila překonat zátarasy v ulici vedoucí k budově parlamentu. V živém televizním přenosu z demonstrace bylo několik zkrvavených lidí, které patrně zasáhla policie gumovými projektily.

#Lebanon: #Beirut has shifted from being in a state of total shock to a state of open revolt.



Security forces are firing tear gas in the streets of a window-less city pic.twitter.com/QkwvRWxDvx