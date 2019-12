Taghi pochází z Maroka a podle dubajské policie do Spojených arabských emirátů přicestoval na falešný pas i vízum. Ubytoval se v Dubaji a jako asistenty zaměstnal lidi nejrůznějších národností. Nizozemsko a emirát Dubaj nemají mezi sebou dohody o vydávání občanů, ale podle nizozemské televize NOS se vyjednává o převozu Taghiho do Nizozemska.

Podle médií jsou nizozemské úřady pod tlakem od zářijové vraždy právníka Derka Wiersuma. Zastupoval korunního svědka Nabila Bakkaliho v případu pěti vražd a jednoho pokusu o vraždu, které se v Nizozemsku staly v letech 2015 až 2017.

Bakkali je v případu jedním z obviněných a policii poskytl svědectví proti dalším lidem výměnou za nižší trest. Za hlavního podezřelého v případu byl označen Taghi, který prostřednictvím svého právníka vzkázal, že je nevinný. Další podezřelí, z nichž 11 je ve vazbě, odmítli vypovídat.

Nizozemská média uvádějí, že byl Taghi zapojen do obchodování s kokainem. Britský The Guardian uvedl, že Nizozemsko je známé tolerancí k marihuaně, letos však amsterodamská radnice přiznala, že má s drogami a kriminálním podsvětím velký problém. Policie po Wiersumově vraždě sdělila, že je to potvrzení faktu, že Nizozemci žijí v narkostátě.