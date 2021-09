V Dubaji je nošení roušek povinné uvnitř i venku, striktně se dbá na dodržování

Pro zakrytí dýchacích cest stačí v Dubaji chirurgická rouška, respirátor není nutný. Roušku musí nosit všichni lidé, výjimku mají děti do šesti let. Úřady Spojených arabských emirátů ale na svém oficiálním webu doporučují ochranu nosu a úst už pro děti od dvou let. Roušku je nutné mít také správě nasazenou, pokud ji člověk má pod nosem, odpovědní pracovníci ho upozorní, že je třeba si ji nasadit správně.

Například v dubajském hotelu Rixos the Palm mají informaci o povinnosti nošení roušek na informačních letácích téměř na každém kroku. V případě, že někdo sedí v lobby nebo vyjde z restaurace a roušku nemá, personál ho okamžitě vyzve, aby si ji nasadil. Roušky má tento hotel pro své hosty připravené na několika místech zdarma.

Nedodržení nařízení je podle Tatjany Lahmarové, zástupkyně ředitele jedné z největších cestovních kanceláří v SAE Royal Gulf, trestáno pokutou 2000 dirhamů (zhruba 11.900 Kč). České ministerstvo zahraničí na svých webových stránkách uvádí za porušení sankci 3000 dirhamů (asi 17.700 Kč).

Ve Spojených arabských emirátech je podle informací tamního ministerstva zdravotnictví momentálně kompletně naočkováno asi 83 procent populace. Podle Lahmarové dostala většina obyvatel už také třetí dávku vakcíny a začíná se očkovat čtvrtou. Očkování se podle ní uznává půl roku, poté je nutné přeočkování, bez něj je člověk považován za neočkovaného. V emirátech by měl každý mít nainstalovanou aplikaci Al Hosn. Kdo očkování dokončil, najde v ní pod svými přihlašovacími údaji zelené označení, dodala Lahmarová.