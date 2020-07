V Idlibu potvrzen první případ koronaviru. Rostou obavy o migranty v syrských táborech

V severozápadní Sýrii nyní působí džihádisté i opoziční skupiny a žije tam mnoho dalších lidí z jiných koutů Sýrie, které s pomocí Ruska dobyl zpět prezident Bašár Asad.

Koronavirus se potvrdil u lékaře v nemocnici v Idlibu blízko hranice s Tureckem, uvedla BBC. Doktor nastoupil do izolace a úřady se snaží vystopovat lidi, se kterými přišel do styku. Nemocnice, kde lékař pracoval, byla uzavřena, uvedl zástupce Světové zdravotnické organizace (WHO) v Turecku.

Humanitární organizace už několik měsíců důrazně upozorňují na riziko šíření koronaviru v severozápadní Sýrii. Loni syrská vláda zahájila ofenzivu s cílem dobýt Idlib, který je poslední baštou odpůrců vlády prezidenta Asada. Téměř milion Syřanů v tomto regionu byl od minulého prosince přinucen opustit své domovy. Mnozí z nich nyní žijí v přeplněných táborech, které nemají adekvátní lékařská zařízení, ani dostatek čisté vody. Panují proto obavy z toho, že by se mezi těmito zranitelnými lidmi koronavirus šířil extrémně rychle, což by představovalo zátěž pro už tak konfliktem zdevastovaný zdravotní systém. V Sýrii, kde zuří občanská válka od roku 2011, je podle odhadů vnitřně vysídleno šest milionů lidí.

V Idlibu nyní platí křehké příměří. Podle mezinárodní nadace na ochranu dětí Save the Children musí klid zbraní pokračovat, aby vůbec byla šance možné šíření covidu-19 v regionu zastavit.

V Sýrii se dosud nákaza podle údajů americké Univerzity Johnse Hopkinse (JHU) potvrdila u 372 lidí, z nichž 14 zemřelo. Vzhledem k nízké míře testování se však předpokládá, že skutečný počet infikovaných a úmrtí je vyšší. K 30. červnu bylo podle Save the Children v severozápadní Sýrii provedeno jen 1661 testů. Nadace uvedla, že ví jen o jednom zařízení, které je tam vyhodnocuje.