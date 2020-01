V Idlibu zesílily boje, zemřelo téměř 40 syrských vojáků

Podle Moskvy, která je spojencem syrského režimu v tamní občanské válce, zahynulo při útoku radikálů téměř 40 syrských vojáků a dalších osm desítek jich utrpělo zranění. Syrské jednotky podle ruského ministerstva rovněž "zneškodnily" až 50 ozbrojených radikálů a na 90 jich zranily.

Double raids targeted the #WhiteHelmets while they were working to rescue the wounded people in #Ariha City in #Idlib who were injured by the first airstrike of the Russian warplanes. The double strikes burned the Civil Defense ambulance and injured several civilians. pic.twitter.com/8UGYLYhgVf