V Iráku osvobodili unesenou Němku, je známá z bagdádské umělecké scény

Mluvčí armády Jahjá Rasúl bez bližších podrobností informoval na twitteru, že Mewisová je volná. Podle nejmenovaného armádního činitele byla žena osvobozena dnes v 06:25 místního času (05:25 SELČ) při operaci poblíž Bagdádu. Bezpečnostní složky prohledaly místo, kde se podle obdržených informací měla nacházet.

Němka, která v Iráku žije sedm let, byla podle svědků unesena v pondělí večer před uměleckým centrem na ulici Abú Nuvás. Zástupce policie, jehož citovala AP, řekl, že k centru přijela dvě auta s ozbrojenými muži.

