V Iráku se opět rozhořely protesty. Čtyři mrtví, desítky zraněných

V Bagdádu vypukly střety v noci na dnešek, protestující házeli na policisty zápalné lahve a kameny a zapalovali pneumatiky, policie odpověděla slzným plynem a podle agentury Reuters také ostrou palbou. Jednoho z demonstrantů zasáhla ostrá střela, druhého zásobník slzného plynu. Oba svým zraněním podlehli v nemocnici.

Podle zpravodaje televize Al-Džazíra přijížděli na demontraci další lidé poté, co ji viděli ve zprávách. "Je to jedna z největších demonstrací z posledních týdnů," uvedla televize.

Despite the fact that Iranian regime Supreme Leader Ali #Khamenei and the mullahs’ regime have attempted to maintain their corrupt puppets in power in Baghdad, the Iraqi people are refusing to succumb to their demands#Iraq pic.twitter.com/mmFCWKvY6Y