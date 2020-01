V Íránu byl při protestech zadržen britský velvyslanec, Londýn ostře reaguje

V Teheránu se v sobotu sešly stovky demonstrantů poté, co Írán přiznal, že nedopatřením sestřelil ukrajinské dopravní letadlo. V jeho troskách ve středu zahynulo 176 lidí.

Britský ambasador byl během protestních akcí zatčen před jednou z teheránských univerzit, které se staly centrem demonstrací. Po více než hodině zadržování byl opět propuštěn.

#Tehran #IranianProtesters chanting: "Traitor mullahs! you displaced the nation, destroyed our country, killed and buried thousands of youths! death to you."#IranProtests began after accepting #UkrainianPlaneCrash responsibility by regime.#FlightPS752 targeted by #IRGC missiles pic.twitter.com/kS86PaBFVd