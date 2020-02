V Íránu podle BBC zemřelo 210 lidí s koronavirem, vláda tvrdí 34

"Máme před sebou relativně obtížný týden... když sledujeme ten trend, vrchol nemoci přijde příští týden," řekl dnes íránský ministr zdravotnictví Saíd Namakí. Oznámil také, že kvůli epidemii se od soboty zavřou na tři dny v zemi školy. Už dnes byly zrušeny tradiční páteční modlitby v metropolích 23 z celkových 31 provincií země, včetně Teheránu.

I podle oficiálních údajů je ale třiaosmdesátimilionvý Írán se 34 oběťmi druhou zemí po Číně, kde zemřelo nejvíc lidí od prosince nakažených novým koronavirem. Mezi téměř čtyřmi stovkami nakažených v Íránu je i jeho viceprezidentka Masúmí Ebtekarová, náměstek ministra zdravotnictví Íradž Harírší a dva členové parlamentu, jehož zasedání byla do odvolání zrušena. Nejvíce postiženou oblastí je Teherán a město Kom.

Už dříve tento týden se objevily zprávy, že íránská vláda neinformuje o počtech nakažených pravdivě. V neděli, či v pondělí by měl do Íránu dorazit tým Světové zdravotnické organizace (WHO).

Podle BBC také panují obavy, že Írán epidemii nezvládne, a to mimo jiné kvůli špatné hospodářské situaci, k níž přispěly i dlouholeté americké sankce. Americký ministr zahraničí Mike Pompeo dnes uvedl, že USA nabídly Íránu kvůli koronaviru pomoc. "Jejich zdravotnictví není silné," řekl dnes Pompeo ve výboru amerického Kongresu.

Americkou nabídku pomoci íránské ministerstvo zahraničí dnes odmítlo a označilo ji za "výsměch". "Nabídka pomoci Íránu s koronavirem od země, která svým ekonomickým terorismem uzavřela cesty k nákupu léků a zdravotnického zařízení pro íránský lid, je směšná politicko-psychologická hra," citovala dnes agentura Reuters mluvčího ministerstva zahraničí Abbáse Musávího.

Nové nakažené v blízkovýchodním regionu ohlásily také Bahrajn (36) či Kuvajt (45). Blízkovýchodní region má na 500 potvrzených případů nákazy koronavirem. Ve Spojených arabských emirátech dnes zrušili významný cyklistický závod, protože se nákaza potvrdila u dvou italských účastníků.