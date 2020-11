V Izmiru skončily záchranné práce, zemětřesení si vyžádalo 116 životů

Z nemocnic už bylo propuštěno 898 osob zraněných v Izmiru. V lékařské péči je stále 137 pacientů, uvedl turecký úřad pro řešení katastrof a mimořádných situací AFAD. Pro ty, kteří potřebují nouzové přístřeší, je k dispozici 4600 stanů a na 17.000 lůžek.

A new miracle in #Izmir after 91 hours of Earthquake, Ayda is still alive ,Thanks God for her safety. Speedy recovery of all wounded inshallah . pic.twitter.com/0ok8hPpKdA