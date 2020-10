V Izraeli klesl nárůst nově nakažených pod 700, poprvé od června

Od začátku pandemie se nákaza koronavirem v Izraeli potvrdila u 312.787 lidí, z toho aktivních případů je teď 11.914. S onemocněním covid-19 dosud v zemi zemřelo 2494 lidí.

Dnešní data pro Izrael představují významný milník, jelikož se nové počty nakažených podařilo po celý týden udržet pod hranicí 1000. Právě takovou bilanci mnoho expertů uvádělo jako přípustnou pro postupné uvolnění celoplošné uzávěry.

Ve středu bylo v Izraeli provedeno 33.295 testů na koronavirus, poměr pozitivních nálezů přitom činil pouze 2,1 procenta. Podle webu The Times of Israel jde zatím o neoficiální údaj, ale patrně o nejnižší podíl infikovaných na počet testů od 21. června. V posledních týdnech ale země provádí méně testů, což u řady odborníků vyvolalo obavy.

Ministři dnes ráno jednali o postupném uvolňování celoplošné uzávěry, která je letos už druhá. Věnovat se podle The Times of Israel měli zejména otázce znovuotevření obchodů a náboženských objektů. Podle uniklých zpráv izraelských médii premiér Benjamin Netanjahu svým kolegům řekl, že Izraelci by měli počítat s tím, že si nejméně rok budou muset chránit ústa a nos, a proto by se mělo investovat do vývoje efektivních ochranných prostředků, které bude snadné užívat.

Za uplynulý den v Íránu zemřelo 399 lidí s onemocněním covid-19, nákaza novým koronavirem se tam mezitím prokázala u dalších 8293 lidí. S odvoláním na ministerstvo zdravotnictví o tom dnes informovala íránská agentura IRNA. Počty nakažených v Íránu v posledních týdnech znatelně stoupají. Hranici 5000 nově nakažených za den země poprvé překonala 20. října a ve středu úřady zaznamenaly dosud nejvyšší počet úmrtí s covidem-19.

Írán, který má více než 80 milionů obyvatel, je koronavirem nejvíce zasaženou zemí Blízkého východu. Od začátku pandemie se v zemi potvrdila nákaza koronavirem u 596.941 lidí, z nichž 34.113 zemřelo.

Aktuálně je podle mluvčí ministerstva zdravotnictví Símy Láríové 5055 pacientů s covidem-19 ve vážném stavu a léčí se na jednotkách intenzivní péče. Nově hospitalizovaných přibylo více než 2900.

Ve středu Írán zaznamenal 415 úmrtí s koronavirem, což je nejvíce od začátku pandemie. Nově nakažených ohlásil 6824, mimo jiné k nim přibyl předseda parlamentu Mohammad Bagher Ghalíbaf.

Obchody, které nezajišťují prodej klíčového zboží, byly v hlavním městě Teheránu a v desítkách dalších íránských měst uzavřeny. Zavřené jsou také školy, divadla a muzea a nejméně na týden byly zrušeny společenské, kulturní a náboženské akce. V metropoli platí povinnost nosit roušku na veřejnosti. Úřady dlouhodobě vyzývají veřejnost, aby opatření dodržovala, pokud se má křivka nakažených zploštit.