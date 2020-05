V Izraeli končí vleklá politická krize, parlament schválil zákon o koaliční vládě

Poslanci schválili příslušný zákon v poměru 72 ku 36 hlasům, informuje list The Times Of Israel. Netanjahu, který se má stát podle koaliční dohody prvním premiérem a pak ho má vystřídat Ganc, musí do dnešní půlnoci shromáždit souhlas nejméně 61 poslanců, kteří ho podpoří jako příštího premiéra. Pokud se to Netanjahuovi podaří, pověří ho prezident Reuven Rivlin sestavením vlády, která má podle nynějších plánů složit přísahu 13. května.

Předpokladem k dnešnímu parlamentnímu hlasování bylo rozhodnutí nejvyššího soudu ke stížnostem, které proti sestavení takovéto koaliční vlády podalo několik izraelských organizací. Poukazovaly na to, že není správné, aby vládu vedl soudně stíhaný člověk, jako je Netanjahu.

Premiér čelí několika korupčním kauzám a proces s ním má začít ještě v květnu. Nejvyšší soud ovšem ve středu večer konstatoval, že neshledal žádné právní důvody, které by Netanjahuovi bránily sestavovat vládu.

Počítá se s tím, že o ministerská křesla se podělí Netanjahuův pravicový Likud a Gancova centristická formace Modrá a bílá. Netanjahu má zůstat premiérem prvních 18 měsíců a prvním úkolem vlády bude zajistit fungování státu a jeho ekonomiky v době epidemie koronaviru. Koaliční dohoda obsahuje také bod, který předpokládá, že se v červenci začne řešit možná anexe židovských osad na palestinském Západním břehu Jordánu.