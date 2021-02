V Izraeli přestavili slibný lék proti koronaviru

Terapie označená jako EXO-CD24 dokáže zastavit tak zvanou cytokinovou bouři, při níž se imunitní systém vymkne kontrole a vyvolá přehnanou imunitní reakci. Tělo při ní produkuje látky, které je nakonec zabijí. V případě covidu-19 se tak děje u pěti až sedmi procent pacientů, tato bouře napadá plíce a vyvolá těžké dýchací problémy.

Léčebný preparát je založen na exozomech, které se uvolní z buněčných membrán a použijí k mezibuněčné komunikaci. Tyto exozomy se obohacují o protein označený CD24, který má významnou roli při regulaci imunitního systému.

Ve studii byli pacienti rozděleni do čtyř skupin, ve třech jich bylo po pěti, v jedné 20. Dostávali dávky léku od minimální po maximální. Jejich průměrný věk byl 58 let, byli to lidé ve věku 37 až 77 let, 33 procent z nich byly ženy. U jednoho pacienta byla léčba přerušena. Jejich stav se kontroloval po sedmi a pak 35 dnech od skončení léčby.

Léčebná látka se aplikuje formou jedné inhalační dávky jedenkrát denně po pět dní. Podle výzkumníků má dva hlavní významné účinky - brání přehnané sekreci cytokinů a dostává se přímo do plic, takže nevyvolává vedlejší účinky jako látky podávané injekčně nebo ústy.

Arber, který v nemocnici řídí centrum prevence rakoviny, na prezentaci uvedl, že lék lze vyrobit rychle a levně, takže výroby bude schopná jakákoli farmaceutická firma. Upozornil ale, že zatím neproběhla další fáze testů, v níž je potřeba srovnání s kontrolní skupinou, která bude dostávat placebo. Další fáze testů předpokládají účast mnohem větších skupin pacientů.

Arber řekl, že se o výzkum zajímá premiér Benjamin Netanjahu a slíbil podporu, chce hovořit se zástupci jiných zemí a Arber mezi nimi jmenoval i Českou republiku. Při dotazech řekl, že se do výzkumu chtějí zapojit další státy a že jeho laboratoř dostává žádosti z celého světa.