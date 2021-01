V Izraeli se možná nepovede prodloužit lockdown

"Kvůli politickým hrám skončí lockdown, omezení budou zrušena a anarchie bude slavit. Stát Izrael se stane nekontrolovatelným inkubátorem koronaviru," varoval dnes izraelský ministr zdravotnictví. Vyzval také obyvatele Izraele, aby opatření dál dodržovali. Posléze místní média napsala, že parlament zasedne v neděli odpoledne, takže by se schválení prodloužení mohlo stihnout.

Necelé dva měsíce před předčasnými parlamentními volbami, plánovanými na 23. března, se ve čtvrtek strany vládní koalice neshodly na prodloužení přísných protikoronavirových omezení. Obě s ním sice souhlasí, ale šéf strany Modrá a bílá a ministr obrany Benny Ganc podle deníku The Times of Israel podmiňuje prodloužení schválením vyšších pokut za porušování omezení. Proti tomu je ale ultraortodoxní komunita, která léta pomáhá držet premiéra Benjamina Netanjahua u moci a která lockdown porušuje.

Epidemická situace v Izraeli se i přes přísná opatření nelepší, poměr pozitivních testů na koronavirus se pohybuje kolem devíti procent, zatímco při předchozích lockdownech to bylo kolem jednoho procenta, napsal dnes deník The Times of Israel. Podle ministerstva zdravotnictví je hlavní příčinou britská mutace viru, která je odhadem za 70 procenty nákaz.

K šíření přispívá ale i nedodržování uzávěry v ultraortodoxní komunitě, kde jsou stále otevřené školy, konají se tam velké svatby a další různé oslavy. Podle agentury AP experti odhadují, že se tato komunita, která tvoří asi 12 procent izraelské populace, podílí zhruba 40 procenty na nových případech nákaz. Netanjahuovi se zatím nedaří přimět členy této komunity k dodržování opatření ani jednáním, ani nasazením policie, uvedla AP. Dochází i ke střetům některých členů této komunity s policií.

"Netanjahu doufá, že Izrael bude první oočkovanou zemí na světě a že bude moci otevřít ekonomiku všem, ultraortodoxním i ostatním, a pak bude problém zapomenut," citovala AP Mošeho Klughafta, kterým byl Netanjahuovým poradcem ve volebních kampaních. "Pokud se ale současný problém nepodaří (do voleb) vyřešit, bude mít Netanjahu velké potíže," dodal Klughaft.

Devítimilionový Izrael začal s očkováním 19. prosince a dosud aplikoval první dávku vakcíny asi 2,9 milionu lidí, obě potřebné dávky dostalo na 1,6 milionu obyvatel země.