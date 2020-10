V Izraeli se opět demonstrovalo. Poprvé se přidali živnostníci, chtějí odchod Netanjahua

Izraelci požadují Netanjahuovu rezignaci kvůli korupčním skandálům, za něž je souzen. Protesty se konají několik měsíců, největší bývají v sobotu, ale lidé vycházejí do ulic už od čtvrtka.

Na telavivské náměstí Jicchaka Rabina přišlo i několik set živnostníků a obchodníků. Protestovali proti vládní ekonomické politice v době epidemie. "Nedemonstrovali jsme v době uzávěry, nechtěli jsme se shromažďovat v době, kdy lidé museli být doma," řekl jeden z účastníků této skupiny Dogan Soffer. Podle něj vláda slíbila pomoc určitým podnikatelským odvětvím, ale sliby nesplnila. Na telavivské akci byli také sportovní trenéři a jeden z nich požadoval, aby vláda povolila fotbalové tréninky.

הגיעו לכיכר רבין ושם הרימו את מערכת ההגברה עם להיט ההפגנות המתיש, זמן להתעורר של הדג נחש pic.twitter.com/Tx0izuZoU1 — Bar Peleg (@bar_peleg) October 22, 2020

Velký protest se konal i v Haifě a menší pak v dalších městech. V Jeruzalémě se sešli lidé v menších skupinách na několika místech. Hlavní akce svolaná do parku Nezávislosti se nekonala, protože ji policie nepovolila, jelikož k ní nedalo souhlas ministerstvo zdravotnictví.

Ve městě Holon vyšli do ulic s vlajkami vládní strany Likud Netanjahuovi stoupenci. Zklidnit je přijel poslanec za centristickou stranu Ješ Atid Joel Razvozov, ale lidé na něj volali: "Ty nejsi Žid, ty zmetku, co nenávidí Izrael." Podle serveru The Times of Israel naráželi na to, že je Razvozov ruský imigrant. Účastníci akce v Holonu obviňovali ty, kdo chodí na protivládní protesty, že jsou "zástupci teroristického Islámského státu a zrádci".

V Tel Avivu zatkli policisté 18letého mladíka, který kolem demonstrantů objížděl na skútru a vzbudil podezření detektivů. Měl u sebe slzný plyn a šroubovák.

Čtvrteční protesty se podle izraelských sdělovacích prostředků obešly bez násilí a lidé se většinou do půlnoci rozešli.