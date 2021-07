V Izraeli se za týden zdvojnásobil počet vážných případů covidu-19

Ve středu přibylo 518 nově nakažených, takže aktivních případů je v Izraeli nyní přes 3500. Od začátku epidemie zemřelo 6429 lidí a nakazilo se přes 844.000 osob. Pozitivních se vrací 0,7 procenta provedených testů.

Jeden ze dvou mrtvých byl 48letý muž, který netrpěl žádnou chronickou chorobou, ale nebyl očkován. Druhému muži, který dnes ráno zemřel na covid-19, bylo 86 let a měl za sebou očkování oběma dávkami.

Podle statistik je plně naočkovaná zhruba polovina z nově registrovaných nakažených. V dubnu bylo mezi pacienty 140 ve vážném stavu, v červnu už jenom 21. Na vrcholu pandemie bylo mezi 85.000 aktivními případy ve vážném stavu 1200 lidí.

Ministerstvo zdravotnictví uvádí, že ukončená vakcinace nezabrání nákaze variantou delta, ovšem chrání před rozvinutím těžkých symptomů. Přesto ale statistiky ukazují, že z těch, kteří jsou v nemocnicích ve vážném stavu, má za sebou 40 procent ukončené očkování. Mnozí z nich ale náleží do rizikových skupin, jde tedy o starší lidi nebo o lidi ještě s jiným onemocněním.

Ministerstvo zdravotnictví ve středu informovalo o prvním případu takzvané varianty delta plus. Jde o očkovaného člověka, který do Izraele přicestoval z ciziny. Úřady tuto variantu charakterizují jako podobnou variantě delta co do rychlého šíření, ale zatím se neví, zda není nebezpečnější než delta.

Ministři odpovědní za řešení epidemie ve středu rozhodli, že všichni, kdo přicestují do Izraele, budou muset do karantény. Týkat se to bude i lidí naočkovaných v Izraeli. Po příletu podstoupí test a v karanténě budou muset zůstat, dokud se nepotvrdí, že je negativní.

Varianta delta plus byla zjištěná už v Indii, v USA a v Británii.