V Izraeli složil přísahu nový parlament, Likud zvažuje primárky

V Izraeli se proto spekuluje, že Benjamin Netanjahu prezidentovi mandát na sestavení vlády vrátí. Pak by měl šanci dostat šéf těsně vítězné strany Modrá a bílá Benny Ganc.

Netanjahu nyní ale, zřejmě ve snaze ukončit možnou vnitrostranickou rebelii už v zárodku, zvažuje o uspořádání primárek uvnitř svého Likudu.

Podle tisku by se totiž mohl Ganc v případě, že by nakonec sestavoval vládu, pokusit získat na svou stranu ty členy Likudu kteří s Netanjahuem nesouhlasí. Premiérovi hrozí trestní stíhání ve třech kauzách za korupci a zneužití důvěry a to je důvod, proč s ním Ganc odmítá jít do vlády národní jednoty.

"Předseda vlády a Likudu Benjamin Netanjahu zvažuje možnost zorganizovat primární volby Likudu. Chce skoncovat s představami některých stran o rebelii v Likudu," uvedla dnes strana v prohlášení.

Bývalý ministr vnitra a člen Likudu Gideon Saar patří k Netanjahuovým stranickým rivalům a na twitteru napsal, že je na primárky připraven. Konečné slovo k uspořádání primárních voleb bude mít ústřední výbor strany, který se sejde příští týden.