V Izraeli za den přibylo skoro 1000 nakažených, Netanjahu avizoval rázná opatření

V Izraeli se dosud nakazilo přes 26.400 lidí, z nich 966 za minulý den; 324 lidí zemřelo. Z více než 8600 stále aktivních případů je 54 lidí ve vážném stavu. Už v úterý vláda snížila povolenou účast na společných akcích.

Ministr zdravotnictví Juli Edelstein se domnívá, že v Izraeli začíná druhá vlna nákazy. Izraeli se podařilo v květnu snížit počty nakažených díky několikatýdenní přísné uzávěře. Po uvolnění a obnově ekonomické aktivy ale čísla začala rychle stoupat. Dnes se mají znovu sejít ministři k rozhodnutí o případných nových omezeních.

Ve středu večer parlament obnovil povolení, aby kontrašpionáž Šin Bez obnovila program sledování občanů, což má pomoci varovat všechny, kdo přišli do styku s nakaženými. Povolení pro policii platí tři týdny. Server Ynet napsal, že by měli ministři hlasovat o snížení návštěvnosti barů, restaurací a společných akcí na 50 lidí.

"Počty se zvyšují a na obzoru není nic, co by tomu zabránilo, pokud okamžitě nepřikročíme k něčemu zásadnímu," sdělil premiér Benjamin Netanjahu.

O pandemii dnes jednali předsedové vlád zemí, které na ni reagovaly od počátku rychle. Mezi účastníky videokonference byl podle agentury APA kromě Netanjahua i český premiér Andrej Babiš. Jejich rakouský protějšek Sebastian Kurz současnou situaci charakterizoval jako "tahací harmoniku". Řekl, že všechny státy čelí stejnému problému a citoval Netanjahua, který situaci označuje za tahací harmoniku. Kurz řekl, že po úspěchu ve zvládnutí epidemie může následovat další vlna.

Today we discussed how to deal with a possible second wave, containment-measures, tourism and cooperation in the field of vaccine development as well as economic support measures. @netanyahu @ScottMorrisonMP @kmitsotakis @CarlosAlvQ @AndrejBabis @erna_solberg #COVIDー19 pic.twitter.com/EYEyhZvELa