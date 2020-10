V Jemenu začala největší výměna zajatců v tamní válce, potrvá dva dny

"Právě vzlétlo letadlo ze Saná. Operace, která je velmi důležitá pro velmi mnoho rodin, už probíhá," citovala dnes Reuters regionálního šéfa Mezinárodního výboru Červeného kříže (ICRC) Fabrizia Carboniho. Svědkové Reuters řekli, že letadla startují už z metropole Saná, ovládané povstalci, i z letiště v Sajúnu, které je v oblasti kontrolované vládou.

#UPDATE A landmark prisoner exchange between the government and Huthi rebels began Thursday, with hundreds of combatants heading home on flights criss-crossing Yemen and Saudi Arabia